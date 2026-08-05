Ο Νεϊμάρ σε έξαλλη κατάσταση – Έστειλε φιλάκια σε οπαδούς της Ρέμο και ούρλιαζε «αποκλειστήκατε» προς την αντίπαλη ομάδα

Η Σάντος επικράτησε εκτός έδρας της Ρέμο με 1-0 και πήρε την πρόκριση στους “8” του Copa do Brasil, με τον Νεϊμάρ να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός επεισοδίου -αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης- που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βραζιλία.

Ο Νεϊμάρ -που είχε την ασίστ στο μοναδικό γκολ του αγώνα- πανηγύρισε με ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο την πρόκριση της Σάντος, κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια, στέλνοντας φιλάκια προς την εξέδρα και τους οπαδούς της Ρέμο, που προσπαθούσαν να ανοίξουν διάλογο με “γαλλικά” μαζί του, καλώντας μάλιστα κάποιον από αυτούς να πάει κοντά του για να τα… πούνε!

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Ο Νεϊμάρ δεν τελείωσε εκεί τις προκλήσεις του. Μπαίνοντας στα αποδυτήρια άρχισε να φωνάζει μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα και προς την μεριά της ομάδας της Ρέμο: “Αποκλειστήκατε! Αποκλειστήκατε”.

Η συμπεριφορά του προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου της Ρέμο, Τονιάο, ο οποίος εξαπέλυσε σκληρή επίθεση εναντίον του Νεϊμάρ.

“Αυτός ο τραμπούκος, ο Νεϊμάρ, που έχει γίνει ίνδαλμα για τόσα παιδιά, ήρθε ξανά να μας προκαλέσει. Εμείς φταίμε που εξιδανικεύουμε ανθρώπους σαν κι αυτόν”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Το περιστατικό έχει ανοίξει νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τη συμπεριφορά του 34χρονου άσου, ο οποίος πλησιάζει προς το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Neymar Jr was PROVOKING Remo fans, staff, board and players by chanting: "ELIMINATED! ELIMINATED!" pic.twitter.com/OBy4FAneT6 — Kalshi FC (@KalshiFC) August 5, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νεϊμάρ έχει βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων με αντιπάλους, φιλάθλους και διαιτητές, γεγονός που κάνει αρκετούς να θεωρούν πως το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί συνέχεια μιας γνώριμης συμπεριφοράς και όχι ένδειξη ότι έχει χάσει τον έλεγχο.