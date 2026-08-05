Αθλητικά

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η Ντόρτμουντ προηγείται στην κούρσα για την απόκτηση του ηγέτη του ΠΑΟΚ σύμφωνα με τους Ιταλούς

Το “αστέρι” του “δικεφάλου” και πάλι σε μετεγγραφικά “σενάρια” από το εξωτερικό
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Νέο “σενάριο”… αλά ιταλικά για τον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ, λίγα 24ωρα μετά την ανάρτηση του Ντι Μάρτζιο, που εμφάνιζε Τσέλσι, Γιουβέντους και Ντόρτμουντ να ενδιαφέρονται για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής ιστοσελίδας “Calciomercato” μεταξύ των τριών ομάδων που ενδιαφέρονται για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, η Ντόρτμουντ είναι αυτή που εμφανίζεται να βρίσκεται στην “pole position’ για την απόκτηση του ηγέτη του ΠΑΟΚ.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι Βεστφαλοί είναι αποφασισμένοι να αναδειχθούν νικητές στην άτυπη αυτή μάχη, έχοντας προχωρήσει περισσότερο τις διαδικασίες, την στιγμή που οι άνθρωποι της Γιουβέντους παρακολουθούν την περίπτωσή του και παιχνίδια του αλλά εξετάζουν την στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Πάντως, πουθενά στα δημοσιεύματα δεν αναφέρεται η θέση του ΠΑΟΚ, με το “δικέφαλο” να θέλει να διατηρήσει τον Κωνσταντέλια στο ρόστερ του ή τουλάχιστον να τον ακριβοπουλήσει!

Θυμίζουμε πως οι κιτρινόμαυροι της Ντόρτμουντ ανακοίνωσαν πριν από λίγες ώρες την απόκτηση του Καρέτσα, δίνοντας στην Γκενκ το ποσό των 33.000.000 ευρώ.

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