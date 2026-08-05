Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948: Τα πλάνα του Νίστρουπ για την αρχική ενδεκάδα των «πρασίνων» στο ματς του ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει το βράδυ της Τετάρτης (05.08.2026, 21:30, Newsit.gr, ΣΚΑΪ) απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 να κάνει άλλο ένα βήμα προς τη League Phase του Conference League, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ, που θα του δώσει προβάδισμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Conferfence League ενόψει της ρεβάνς της Τρίτης (11.08.2028, 20:30, Newsit.gr) στη Σόφια, κόντρα σε μια ομάδα που δεν αποτελεί φόβητρο αλλά σίγουρα πρέπει να προσεχθεί.

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Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει σε αυτή την αναμέτρηση με πολλές “πληγές” και με μόλις έναν επιθετικό, αφού οι Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία είναι εκτός αποστολής από το ματς του ΟΑΚΑ, αλλά έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στη ρεβάνς.

Ο Ίνγκασον έχει υποστεί ρήξη χιαστού, ο Καλάμπρια κάκωση στον έξω μηνίσκο, ο Παντελίδης κάταγμα περόνης, ενώ ο Τεττέη μπήκε στο νοσοκομείο πριν από λίγες ώρες, με λοιμώδης μονοπυρήνωση. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι Κάνγκουα, ο οποίος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase, αλλά και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναπροσάρμοσε τα πλάνα του το τελευταίο 48ωρο χωρίς να υπολογίζει στον Τεττέη και θα δώσει φανέλα βασικού για πρώτη φορά στον Έλμιν Ραστόντερ, ο οποίος σημείωσε το καθοριστικό γκολ της πρόκρισης στην προηγούμενη προκριματική σειρά, με την Πάκσι.

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Η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ.

Ο προπονητής των “πρασίνων” σχεδιάζει να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα τους Ρικ φαν Ντρόγκελεν (αντί του Αχμέντ Τουμπά) στο πλευρό του Στέφαν ντε Φράι, ενώ παίζεται μια θέση στα εξτρέμ, μεταξύ των Φακούντο Πελίστρι και Ανάς Ζαρουρί. Οι υπόλοιπες θέσεις αναμένεται να καλυφθούν από τους Ινιάκι Πένια, Τριαντάφυλλο Τσάπρα, Γιώργο Κυριακόπουλο, Άνταμ Τσέριν, Ετιέν Καμαρά, Αντριάνο Γιάγκουσιτς και Σαντίνο Αντίνο.

Οι πιθανές συνθέσεις

Παναθηναϊκός (Γιακόμπ Νίστρουπ): Πένια – Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος – Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς – Ζαρουρί, Αντίνο, Ραστόντερ

ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 (Γιούρι Βάσεφ): Μαρίνοφ – Μεδίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς – Σομπρέρο, Ζεμζέμι, Κουέγιαρ, Ρούσεφ, Μέγερ, Ντιαλό

Διαιτητής: Ματέο Μαρκέτι (Ιταλία)

Βοηθοί: Χαλέντ Μπαρί (Ιταλία), Βαλέριο Βέκι (Ιταλία)

4ος: Ζουάν Λούκα Σάκι (Ισπανία)

VAR: Τζανλούκα Αουρελιάνο (Ιταλία), AVAR: Λορέντσο Ματσόνι (Ιταλία)