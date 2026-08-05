Ο Δημήτρης Γιαννούλης φτάνει το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ

Αίσιο τέλος πήρε για τον ΠΑΟΚ το “σίριαλ” της απόκτησης του Δημήτρη Γιαννούλη, με τον Έλληνα αριστερό μπακ να φτάνει μέσα στην ημέρα (05.08.2026) στη Θεσσαλονίκη, για να κλείσει και το τυπικό μέρος της μετακίνησής του στο “δικέφαλο”.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται στις 18:50 στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” μέσω Μονάχου και Αθήνας. Θα τον περιμένουν άνθρωποι του ΠΑΟΚ -και ενδεχομένως οπαδοί της ομάδας- με τον διεθνή ποδοσφαιριστή να περνάει μέχρι αύριο από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, ΠΑΟΚ και Άουγκσμπουργκ έχουν συμφωνήσει σε όλα. Το κόστος της μετεγγραφής εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 4,25 εκατομμύρια με τα μπόνους. Ο παίκτης από την πλευρά του θα υπογράψει τριετές με ετήσιες αποδοχές 1,2 εκατομμύρια ευρώ.