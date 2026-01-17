Αλμπάν Λαφόν για το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: «Αισθανόμαστε καλά και είμαστε όλοι στο 100%»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο (18/01/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) την ΑΕΚ για τη 17η αγωνιστική της Super League και ο Αλμπάν Λαφόν μίλησε για το ματς στην Cosmote TV.

Έχοντας μόλις επιστρέψει από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Αλμπάν Λαφόν αγωνίστηκε κόντρα στον Άρη και ετοιμάζεται για νέο ντέρμπι με την ΑΕΚ, αλλά τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε καλή κατάσταση ενόψει του ντέρμπι της OPAP Arena.

Οι δηλώσεις του Παναθηναϊκού

Tαξίδεψες αεροπορικώς στη Ελλάδα, έπαιξες και βοήθησες άμεσα την ομάδα σου να πάρει την πρόκριση απέναντι στον Άρη. Πόσο δύσκολη ήταν η διαδικασία, από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής σ’ ένα νοκ άουτ ματς Κυπέλλου;

Όντως ήταν λίγο δύσκολο, δεδομένου του ταξιδιού αλλά και της διαδικασίας από τη μια διοργάνωση στην άλλη. Υπήρχε και η απογοήτευση λόγω του αποκλεισμού της Εθνικής μου ομάδας από τη συνέχεια της διοργάνωσης, αλλά έρχομαι εδώ και καταφέρνουμε τη νίκη και την πρόκριση. Παρότι δεν έπαιξα πάρα πολύ στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής συνέχισα τη δουλειά και να προπονούμαι σκληρά, επέστρεψα, είμαι εδώ και αισθάνομαι καλά.

Στο προηγούμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ, κάποια ατομικά λάθη δεν σας βοήθησαν να πάρετε τη νίκη. Πλέον η ομάδα βρίσκεται αγωνιστικά και ψυχολογικά σε καλύτερη κατάσταση, οπότε πως περιμένεις αυτό το παιχνίδι;

Τα ατομικά λάθη που κάναμε στο πρώτο ματς αποτελούν μέρος του ποδοσφαίρου, είναι κάτι μπορεί να συμβεί σε όλους και μπορεί να συμβεί σε όλα τα παιχνίδια. Αναφορικά με την κατάσταση μας, είμαστε όλοι καλά, αισθανόμαστε καλά και είμαστε όλοι στο 100%. Θα αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο, θα παίξουμε ένα δύσκολο αγώνα απέναντι σε μια καλή ομάδα. Θα τα δώσουμε όμως όλα για να μπορέσουμε ν’ αποσπάσουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή (σ.σ. απόψε).

Αποχώρησες για το Μαρόκο έχοντας άλλους συμπαίκτες και επέστρεψες βλέποντας νέα πρόσωπα. Αρκετές μεταγραφές και διαφοροποιήσεις, ποδοσφαιριστές που ήρθαν και μπορούν ν’ αλλάξουν φυσιογνωμικά τη φιλοσοφία της ομάδας. Έχοντας φυσικά χαρακτηριστικά, δύναμη, ταχύτητα, ένταση, που αφορούν και τις σημαντικές επιστροφές τραυματιών που έλειψαν το προηγούμενο διάστημα. Πως βλέπεις αυτή την αλλαγή και στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας;

Σίγουρα υπήρξαν κάποιες αλλαγές. Υπήρχαν αποχωρήσεις, υπήρξαν και αφίξεις, αλλά είναι κάτι το οποίο σ’ αυτή την περίοδο των μεταγραφών του Ιανουαρίου συμβαίνει και συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Καταρχάς θα ήθελα να ευχηθώ καλή τύχη στους πρώην συμπαίκτες που αποχώρησαν και εύχομαι να τους πάνε όλα καλά. Υπάρχουν νέες αφίξεις ποδοσφαιριστών. Η περίοδος του Ιανουαρίου δεν είναι πάρα πολύ εύκολη και χρειάζονται και αυτοί την προσαρμογή τους. Πιστεύω πως θα ενσωματωθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα και νομίζω πως θα πάει καλά όλο αυτό.