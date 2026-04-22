Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-4: Απότομη «προσγείωση» για τους Σερραίους στα πλέι άουτ της Super League

Ο Πανσερραϊκός είχε ξεκινήσει “τρένο” τα πλέι άουτ και βγήκε από τη “ζώνη” του υποβιβασμού, αλλά ο… αδιάφορος Ατρόμητος τον υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα στο μίνι πρωτάθλημα της Super League, περνώντας με τον επιβλητικό 4-0 από την έδρα του.

Ο Ατρόμητος έχει εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία, αλλά στις Σέρρες εμφανίστηκε ασταμάτητος και έφθασε σε μία ευρεία νίκη με… παρέλαση από το πρώτο μέρος της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις στο 60 λεπτό, ο Μίχορλ πλάσαρε εύστοχα από κοντά και άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, με τους Μπακού και Πνευμονίδη να “καθαρίζουν” το ματς με δύο γκολ σε ένα πεντάλεπτο, πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια και έχασαν μοναδική ευκαιρία με τον Δοϊρανλή να πλασάρει άουτ από κοντά στο 48′, ενώ πέτυχαν και ένα γκολ με τον Ριέρα, που ακυρώθηκε για οφσάιντ στο φινάλε του αγώνα. Ενδιάμεσα, ο Μπακού σκόραρε για δεύτερη φορά στο ματς και διαμόρφωσε τελικά το 4-0 της αναμέτρησης στις Σέρρες.

Ο Ατρόμητος συνεχίζει έτσι να προελαύνει στην κορυφή της βαθμολογίας των πλέι άουτ, ενώ ο Πανσερραϊκός “προσγειώθηκε” απότομα με την ήττα από τους Περιστεριώτες και να παραμένει σε κίνδυνο υποβιβασμού στη Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνθέσεις στο Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (37′ Τσαούσης), Λύρατζης, Μπρουκς (37′ Ομεονγκά), Δοϊρανλής (53′ Ριέρα), Κάλινιν, Μασκανάκης (37′ Ίβαν), Μπεν Σαλάμ, Τεϊσέιρα (74′ Σοφιανός).



Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Ούρονεν (75′ Παπαδόπουλος), Σταυρόπουλος, Μήτογλου (61′ λ.τρ. Τσιλούλης), Μουντές, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μίχορλ (84′ Φαν Βέερτ), Μπάκου, Ουκάκι και Πνευμονίδης (84′ Αμπαρτζίδης).