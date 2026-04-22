Παύλος Σαββίδης: Τα συλλυπητήρια της ΕΠΟ στην οικογένεια του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ θρηνεί για το χαμό του αδερφού του Ιβάν Σαββίδη, Παύλου και συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΕΠΟ για την οικογένεια του εκλιπόντα, που πέθανε σε ηλικία 72 ετών μετά από αρκετά προβλήματα υγείας.

Ο μεγαλύτερος αδερφός του Ιβάν Σαββίδη βύθισε ακόμη περισσότερο στο πένθος τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μόνο τους τελευταίους μήνες αποχαιρέτησε τους οπαδούς του στο τροχαίο της Ρουμανίας, τον Μιρτσέα Λουτσέσκου και τον Στέφανο Μπορμπόκη, με το όνομα του Παύλου Σαββίδη να προστίθεται στην περίοδο θλίψης της ομάδας.

Η ΕΠΟ συλλυπήθηκε έτσι την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με το εξής μήνυμα: “Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Διευθύντρια Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη και την οικογένειά του για την απώλεια του αδερφού του, Παύλου”.