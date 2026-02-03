Αλμπαθέτε – Μπαρτσελόνα 1-2: Οι Καταλανοί δεν την πάτησαν σαν τη Ρεάλ και προκρίθηκαν στους «4» του Κυπέλλου Ισπανίας

Η Μπαρτσελόνα δεν την πάτησε όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε τη νίκη με 2-1 στην έδρα της Αλμπαθέτε για να πανηγυρίσει την πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου Ισπανίας.

Ο Γιαμάλ άνοιξε το σκορ στο 39′ μετά από πίεση στην άμυνα της Αλμπαθέτε, που έκανε το λάθος και έδωσε την ευκαιρία στον Ισπανό να σκοράρε και δεν λάθεψε. Ο Αραούχο με κεφαλιά, μετά από κόρνερ του Ράσφορντ στο 56′ έκανε το 2-0 και ουσιαστικά «καθάρισε» την πρόκριση στον ημιτελικό του Κυπέλλου.

Ο Μπετανκόρ πέρασε στο γήπεδο στο 61′, όμως αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να κάνει το θαύμα του και να χαρίσει την πρόκριση στην Αλμπαθέτε, η οποία μείωσε το σκορ στο 87′ με κεφαλιά του Μορένο, όμως δεν κατάφερε να βρει και δεύτερο γκολ για να παλέψει για την πρόκριση.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Αλμπαθέτε – Μπαρτσελόνα 1-2

04/02 22:00 Αλαβές – Σοσιεδάδ

04/02 22:00 Βαλένθια – Αθλέτικ

05/02 22:00 Μπέτις – Ατλέτικο