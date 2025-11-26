Αθλητικά

Αλόνσο: Ο Ολυμπιακός μάς πίεσε πάρα πολύ, θα έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς

Οι δηλώσεις του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τη νίκη με 4-3 επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο Τσάμπι Αλόνσο έπλεξε το εγκώμιο του Ολυμπιακού μετά το τέλος του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο.

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, εξήρε τον Ολυμπιακό για την εμφάνιση του αλλά και για τη γενικότερη εικόνα του στο Champions League.

“Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Το ξέραμε ότι θα είναι μια δύσκολη έδρα, μια δύσολη ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει λιγότερους βαθμούς από ότι θα έπρεπε να έχει στη League Phase, θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερους.

Μας πίεσε πάρα πολύ, μας έβαλε πίσω στο σκορ, μας ανάγκασε να βγάλουμε άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μας. Μας πίεσε στο τέλος. Δεν πιεστήκαμε από τον κόσμο, η Ρεάλ ξέρει να παίζει σε τέτοιες έδρες. Στο τέλος αυτό που μετράει είναι η νίκη, δήλωσε ο Ισπανός προπονητής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo