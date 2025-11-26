Αλόνσο: Ο Ολυμπιακός μάς πίεσε πάρα πολύ, θα έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς

Ο Τσάμπι Αλόνσο έπλεξε το εγκώμιο του Ολυμπιακού μετά το τέλος του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο.

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, εξήρε τον Ολυμπιακό για την εμφάνιση του αλλά και για τη γενικότερη εικόνα του στο Champions League.

“Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Το ξέραμε ότι θα είναι μια δύσκολη έδρα, μια δύσολη ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει λιγότερους βαθμούς από ότι θα έπρεπε να έχει στη League Phase, θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερους.

Μας πίεσε πάρα πολύ, μας έβαλε πίσω στο σκορ, μας ανάγκασε να βγάλουμε άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μας. Μας πίεσε στο τέλος. Δεν πιεστήκαμε από τον κόσμο, η Ρεάλ ξέρει να παίζει σε τέτοιες έδρες. Στο τέλος αυτό που μετράει είναι η νίκη, δήλωσε ο Ισπανός προπονητής.