Αμβούργο – Άρης 89-92: Σπουδαίο διπλό στη Γερμανία και δεύτερη σερί νίκη για τους Θεσσαλονικείς στο Eurocup

Την ανοδική του πορεία σε Ελλάδα και Eurocup συνέχισε ο Άρης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε του Αμβούργου με 92-89 στη Γερμανία και ανέβηκε στο 6-5 στο Eurocup, κάνοντας ακόμα ένα βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Άρης πιστοποίησε την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση του και στη Γερμανία, νίκησε το Αμβούργο με 92-89 και μπήκε γερά στο κόλπο της πρόκρισης, έχοντας πλέον θετικό ρεκόρ (6-5) μετά από 11 αγωνιστικές.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μίλισιτς ήταν ο Μπράις Τζόουνς, ο οποίος είχε 20 πόντους και 8 ασίστ, ενώ εξαιρετική δουλειά έκαναν οι Άντζουσιτς και Νουά, οι οποίοι έχουν εκτοξεύσει τον Άρη από όταν ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Ο Σέρβος γκαρντ είχε 18 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Γάλλος φόργουορντ 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Στο φινάλε του αγώνα, οι Θεσσαλονικείς ήταν ψύχραιμοι, έβαλαν τις βολές, ενώ ο Γουίλιαμς αστόχησε στο τρίποντο που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση.

Στο 0-11 έπεσε το Αμβούργοπου συνεχίζει χωρίς ιδιαίτερο στόχο στη διοργάνωση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-23, 39-47, 65-64, 89-92.

ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Μπαρλόσκι): Θορπ 6 (1/5 σουτ, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 λάθη), Μαρόνκα 13 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μούλερ 2, Γκρέι 2, Μπρούνιγκ 2, Ντάνιελς 25 (11/16 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Όγκμπε 11 (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουίλιαμς 14 (2/7 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τούρουντιτς 3, Πέριν 11 (4/11 δίποντα, 3/6 βολές, 12 ριμπάουντ)

ΑΡΗΣ (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 4 (1/5 σουτ, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόουνς 20 (4/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Νουά 14 (2/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ), Φόρεστερ 3, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Ίνοκ 6 (2/4 δίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Χάρελ 10 (4/5 δίποντα), Άντζουσιτς 18 (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κουλμπόκα 15 (2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 κλεψίματα)

Τα ομαδικά στατιστικά του Αμβούργου: 24/48 δίποντα, 8/25 τρίποντα, 17/24 βολές, 42 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 15 επιθετικά), 20 ασίστ, 5 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 15 λάθη, 28 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη: 18/38 δίποντα, 10/25 τρίποντα, 26/30 βολές, 41 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 14 επιθετικά), 15 ασίστ, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 16 λάθη, 23 φάουλ.