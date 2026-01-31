Συμβαίνει τώρα:
Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου 2-2: Νέα γκέλα για τους Βαυαρούς στην Bundesliga

Σημαντικός βαθμός για τους γηπεδούχους στη μάχη της παραμονής
Ο Κέιν
Ο Κέιν με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου/ REUTERS/Fabian Bimmer

Η Μπάγερν Μονάχου έχασε βαθμούς για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στην Bundesliga, κθαώς έμεινε ισόπαλη 2-2 με το Αμβούργο εκτός έδρας.

Ο Βιεϊρά έδωσε το προβάδισμα στο Αμβούργο από την άσπρη βούλα στο 34′ και ο Κέιν απάντησε λίγα λεπτά αργότερα για λογαριασμό της Μπάγερν Μονάχου, μετά από ασίστ του Κίμιχ.

Ο Λουίς Ντίας έκανε την ανατροπή για τους Βαυαρούς, όμως αυτή τη φορά απάντηση είχαν οι γηπεοδύχοι με τον Βούσκοβιτς να ισοφαρίζει στο 53′ και να δίνει έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του.

Αυτή ήταν η δεύτερη σερί απώλεια βαθμών για την ομάδα του Κομπανί, αφού είχε προηγηθεί η ήττα από την Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη.

Η Μπάγερν όσες απώλειες και να κάνει δε φαίνεται να έχει αντίπαλο και είναι θέμα χρόνου η κατάκτηση μίας ακόμα Bundesliga. Το Αμβούργο είναι στην 13η θέση του γερμανικού πρωταθλήματος με 19 βαθμούς, έναν βαθμό πάνω από τη 16η Μάιντζ.

