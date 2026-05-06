Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης: Έξαλλος ο Σιμεόνε στο φινάλε του αγώνα, έσπρωξε πρώην συνεργάτη του

Ο νυν αθλητικός διευθυντής της Άρσεναλ, Αντρέα Μπέρτα, έπεσε θύμα της έντασης του προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης
Ο Ντιέγκο Σιμεόνε στο ματς με την Άρσεναλ/ REUTERS/Dylan Martinez

Η Άρσεναλ επέστρεψε σε τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια κερδίζοντας 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στον 2ο ημιτελικό της διοργάνωσης και ο Ντιέγκο Σιμεόνε στα τελευταία λεπτά του αγώνα δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του και επιτέθηκε σε πρώην συνεργάτη του.

Μετά από μία απομάκρυνση της μπάλας στις καθυστερήσεις του ημιτελικού ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Αντρέα Μπέρτα, νυν τεχνικός διευθυντής των Λονδρέζων, ζήτησε τη λήξη του αγώνα, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε να κινείται έξαλλος κατά πάνω του σπρώχνοντάς τον.

Για να μην συνεχιστεί η ένταση χρειάστηκε να επέμβει άνθρωπος της UEFA, που βρισκόταν δίπλα στον Αντρέα Μπέρτα.

 

Ο Μπέρτα διετέλεσε τεχνικός και αθλητικός διευθυντής της Ατλέτικο Μαδρίτης από το 2013 έως το 2025, όπου αποχώρησε για να βρεθεί στο Λονδίνο για λογαριασμό της Άρσεναλ.

Ο προπονητής της Ατλέτικο είναι γνωστό ότι βιώνει τα ματς με πολύ πάθος και ένταση και αυτό τον οδήγησε σε μία άσχημη πράξη ενάντια σε έναν επί χρόνια συνεργάτη του.

