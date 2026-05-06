Πέθανε ο σπουδαίος αθλητικογράφος Σταύρος Τσώχος, που είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού ως ποδοσφαιριστής

Μέσα σε θλίψη έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Σταύρου Τσώχου σε ηλικία 89 ετών, μιας από τις χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής αθλητικογραφίας. Ο εκλιπών ήταν πρώην ποδοσφαιριστής έχοντας φορέσει φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο γεννημένος στον Πειραιά τον Ιούλιο του 1937, Σταύρος Τσώχος, υπήρξε ποδοσφαιριστής ξεκινώντας την καριέρα του στην Υπεροχή Νεάπολης και παίρνοντας μεταγραφή στον Ολυμπιακό, όπου έμεινε εκεί μέχρι το 1961. Ενώ έκανε σπουδαία καριέρα στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σταύρος Τσώχος, πατέρας του αθλητικογράφου, Μιχάλη Τσώχου, αφότου ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα, εργάστηκε ως αθλητικός συντάκτης στην εφημερίδα «Ημέρα» και στη συνέχεια στην «Ακρόπολη». Ήταν για 20 χρόνια στα «Νέα», ενώ δούλεψε και για το «Φως των Σπορ.

Στην τηλεόραση πρωτοεμφανίστηκε το 1968 και στη συνέχεια έκανε μεταδόσεις αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό μέχρι και την ημέρα της συνταξιοδότησής του. Εργάστηκα κατά σειρά στα κανάλια ΕΡΤ, Mega και Ant1.

Ο Σταύρος Τσώχος είχε περάσει και από τη θέση του διευθυντή του γραφείο τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός.