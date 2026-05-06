Χάος στη Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον Καρέρας – Έγινε γνωστό μετά από ένα μήνα το περιστατικό

Η χρονιά της Ρεάλ Μαδρίτης είναι εφιαλτική και όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αφού είναι εκτός διεκδίκησης της La Liga, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με το εξωαγωνιστικό. Το τελευταίο επεισόδιο του χάους στη «Βασίλισσα» είναι η αποκάλυψη για το χαστούκι του Ρούντιγκερ στον Καρέρας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι στη 2η θέση της La Liga και εκτός διεκδίκησης του Champions League και η κατάσταση στα αποδυτήρια φαίνεται πως έχει ξεφύγει από τον έλεγχο του Άλβαρο Αρμπελόα. Ένα δημοσίευμα στα ισπανικά Μέσα έφερε στο φως τον καυγά του Αντόνιο Ρούντιγκερ με τον Άλβαρο Καρέρας, που συνέβη πριν από περίπου ένα μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γερμανός αμυντικός φέρεται ότι χαστούκισε τον Ισπανό στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον ακραίο μπακ από τότε να μένει στον πάγκο της ομάδας, σε αντίθεση με τον Ρούντιγκερ, που συνεχίζει να αγωνίζεται ως βασικός.

Η αντίδραση του Καρέρας, όταν ο Αρμπελόα αποφάσισε στο ματς με την Εσπανιόλ να βάλει τον Γκαρθία στον αγωνιστικό χώρο αντί αυτού έφερε νέες αντιδράσεις στα social media, με τον ίδιο κάνει δημόσια τοποθέτηση για να επιβεβαιώσει τον καυγά με τον Ρούντιγκερ και να τονίσει ότι είναι όλα καλά στο σύλλογο.

La reacción de Álvaro Carreras con que Arbeloa eligió a Fran García antes que a él tras la lesión de Mendy. pic.twitter.com/G59SUb1kgn — MT2 (@madrid_total2) May 3, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όσον αφορά ένα περιστατικό με συμπαίκτη, ήταν ένα περιστατικό που δεν συμβαίνει συχνά και έχει διευθετηθεί. Η σχέση μου με την ομάδα είναι πολύ καλή. Hala Madrid», έγραψε ο Καρέρας στην ανάρτησή του.

Ο Ρούντιγκερ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, μετά το περιστατικό ζήτησε συγγνώμη και έβγαλε για δείπνο όλη την ομάδα για να δείξει ότι μετάνιωσε για την πράξη του.