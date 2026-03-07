Αναλυτής διαιτησίας για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Τα πιο εμφανή λάθη του ντέρμπι έπληξαν τους πράσινους»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 86-80 και έφτασε τις 11 σερί νίκες στη Euroleague κόντρα στους πράσινους και ο αναλυτής διαιτησίας, Τοντ Γουόρνικ, μίλησε στο «BasketNews» για την απόδοση των τριών διαιτητών.

Μετά την ολοκλήρωση του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι πράσινοι είχαν παράπονα από τη διαιτησία με τον Τοντ Γουόρνικ να τους δικαιώνει για ορισμένα σφυρίγματα κυρίως στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ ανέφερε ότι και οι Πειραιώτες μπορεί να έχουν κάποια παράπονα για βήματα ή επιθετικά φάουλ σε σκριν.

Τα λόγια του Τοντ Γουόρνικ

«Αν και στο δεύτερο ημίχρονο υπήρξαν σχετικά λιγότερες αμφιλεγόμενες φάσεις, τα σημεία καμπής στο χθεσινό ελληνικό ντέρμπι σημειώθηκαν κυρίως στο δεύτερο δεκάλεπτο, με αποκορύφωμα την τεχνική ποινή στον Ναν. Συνολικά, ήταν ένα ασυνήθιστο πρώτο ημίχρονο για ένα παιχνίδι τέτοιας έντασης.

Παρά την επιθετική του άμυνα, ο Ολυμπιακός χρεώθηκε με μόλις πέντε φάουλ στα πρώτα δύο δεκάλεπτα, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καθόλου στη γραμμή των βολών».

Αναλύοντας κάθε φάση και απόφαση ξεχωριστά δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο δεύτερο δεκάλεπτο κατέληξε: «Ενώ ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει παράπονα για κάποια μη καταλογισμένα βήματα ή παράνομα σκριν, τα πιο εμφανή και επιδραστικά διαιτητικά λάθη του ντέρμπι έπληξαν κυρίως τον Παναθηναϊκό.

Μπορεί κανείς, επομένως, να κατανοήσει την απογοήτευση του Παναθηναϊκού και τον λόγο που “κατέβασαν” το μπάνερ».