Ο Γιάννης Αλαφούζος είχε τετ α τετ με τον Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Καλαμάτας

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-0 την Καλαμάτα στη Νίκαια παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος είχε και συνομιλία με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο, μετά το τελικό σφύριγμα.
Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν ο επικεφαλής της αποστολής του Παναθηναϊκού για το ματς στη Νίκαια κόντρα στην Καλαμάτα και μετά τη νίκη και το 5 στα 5 της ομάδας του κατέβηκε από τις εξέδρες για να συνομιλήσει με τον Τζέικομπ Νίστρουπ.
Η συνομιλία των δύο όπως είναι λογικό ήταν σε καλό κλίμα, με τον Παναθηναϊκό να είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας καταφέρει μάλιστα να έχει και διαφορά από τους διώκτες του, μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές.