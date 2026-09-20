Αθλητικά

Ο Γιάννης Αλαφούζος είχε τετ α τετ με τον Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Καλαμάτας

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ήταν ο επικεφαλής της πράσινης αποστολής στη Νίκαια
Ο Γιάννης Αλαφούζος
Ο Γιάννης Αλαφούζος με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στη Νίκαια/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-0 την Καλαμάτα στη Νίκαια παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος είχε και συνομιλία με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο, μετά το τελικό σφύριγμα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν ο επικεφαλής της αποστολής του Παναθηναϊκού για το ματς στη Νίκαια κόντρα στην Καλαμάτα και μετά τη νίκη και το 5 στα 5 της ομάδας του κατέβηκε από τις εξέδρες για να συνομιλήσει με τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Γιάννης Αλαφούζος μιλάει με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η συνομιλία των δύο όπως είναι λογικό ήταν σε καλό κλίμα, με τον Παναθηναϊκό να είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας καταφέρει μάλιστα να έχει και διαφορά από τους διώκτες του, μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές.

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