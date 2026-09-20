Ο Γιάννης Αλαφούζος είχε τετ α τετ με τον Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Καλαμάτας

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-0 την Καλαμάτα στη Νίκαια παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος είχε και συνομιλία με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο, μετά το τελικό σφύριγμα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν ο επικεφαλής της αποστολής του Παναθηναϊκού για το ματς στη Νίκαια κόντρα στην Καλαμάτα και μετά τη νίκη και το 5 στα 5 της ομάδας του κατέβηκε από τις εξέδρες για να συνομιλήσει με τον Τζέικομπ Νίστρουπ.