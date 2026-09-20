Αθλητικά

Ο Αχιλλέας Μπέος είχε επεισόδιο με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι μετά το Βόλος – ΑΕΚ, λύθηκε άμεσα η παρεξήγηση των δύο

Η ένταση του αγώνα συνεχίστηκε και μετά το τελικό σφύριγμα με τους Μπέο και Μπρινιόλι να έχουν λογομαχία στο Πανθεσσαλικό
Ο Αχιλλέας Μπέος
Ο Αχιλλέας Μπέος τη στιγμή της έντασης στο Πανθεσσαλικό/ (ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΟΒΑ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με το Βόλο, όπου η Ένωση νίκησε 2-1, οι Αχιλλέας Μπέος και Αλμπέρτο Μπρινιόλι είχαν ένα επεισόδιο, το οποίο έληξε γρήγορα, μετά από τετ α τετ των δύο.

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της νίκης της ΑΕΚ ήταν πιο έντονος από ό,τι έπρεπε και ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε με την ίδια ένταση με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει για λίγο στο Πανθεσσαλικό. Μέρος στο συμβάν φαίνεται πως πήρε και ο γιος του Δημάρχου του Βόλου.

Αφού πέρασε λίγη ώρα και η ένταση έπεσε οι δύο άνδρες είναι επικοινωνία και το περιστατικό έληξε με αμοιβαίες εξηγήσεις. Ο Ιταλός είπε πως πάνω στην ένταση μπορεί να ειπώθηκαν κάποια πράγματα που δεν έπρεπε, με τον Δήμαρχο του Βόλου από την πλευρά του να αναφέρει πως δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε, όμως γνωρίζοντας το χώρο του ποδοσφαίρου αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοιες στιγμές.

Ο Αχιλλέας Μπέος είχε απειλήσει ότι θα προχωρήσει σε μυνητήρια αναφορά πριν λυθεί η παρεξήγηση. Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία τα οποία εξέφρασε και με αναρτήσεις στο Facebook, αλλά και σε δηλώσεις του μετά το ματς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
169
124
92
85
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακού και την γκέλα του ΟΦΗ – Δείτε φάσεις και γκολ
Η Super League θα επιστρέψει στη δράση στις 10 Οκτωβρίου και η 6η αγωνιστική περιλαμβάνει το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και το «δυνατό» ματς, ΑΕΚ - ΟΦΗ
Ο Τετέι
Newsit logo
Newsit logo