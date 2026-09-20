Ο Αχιλλέας Μπέος είχε επεισόδιο με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι μετά το Βόλος – ΑΕΚ, λύθηκε άμεσα η παρεξήγηση των δύο

Μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με το Βόλο, όπου η Ένωση νίκησε 2-1, οι Αχιλλέας Μπέος και Αλμπέρτο Μπρινιόλι είχαν ένα επεισόδιο, το οποίο έληξε γρήγορα, μετά από τετ α τετ των δύο.

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της νίκης της ΑΕΚ ήταν πιο έντονος από ό,τι έπρεπε και ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε με την ίδια ένταση με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει για λίγο στο Πανθεσσαλικό. Μέρος στο συμβάν φαίνεται πως πήρε και ο γιος του Δημάρχου του Βόλου.

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Αφού πέρασε λίγη ώρα και η ένταση έπεσε οι δύο άνδρες είναι επικοινωνία και το περιστατικό έληξε με αμοιβαίες εξηγήσεις. Ο Ιταλός είπε πως πάνω στην ένταση μπορεί να ειπώθηκαν κάποια πράγματα που δεν έπρεπε, με τον Δήμαρχο του Βόλου από την πλευρά του να αναφέρει πως δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε, όμως γνωρίζοντας το χώρο του ποδοσφαίρου αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοιες στιγμές.

Ο Αχιλλέας Μπέος είχε απειλήσει ότι θα προχωρήσει σε μυνητήρια αναφορά πριν λυθεί η παρεξήγηση. Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία τα οποία εξέφρασε και με αναρτήσεις στο Facebook, αλλά και σε δηλώσεις του μετά το ματς.