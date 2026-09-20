Ο Κώστας Καραπαπάς για το πέναλτι της ΑΕΚ στο Βόλο: «Δεν μπορεί να το έχουν δώσει»

Η ΑΕΚ πέρασε με 2-1 από την έδρα του Βόλου, για την 5η αγωνιστική της Super League, με δυο γκολ του Λούκα Γιόβιτς. Η Ένωση έκανε το 1-0 με εκτέλεση πέναλτι του Σέρβου επιθετικού, το οποίο κέρδισε ο ίδιος. Η συγκεκριμένη φάση, όμως, προκάλεσε συζητήσεις, με τον Κώστα Καραπαπά να σχολιάζει μέσω των social media.

Ο εκ των αντιπρόεδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, αναφέρθηκε στην απόφαση του διαιτητή Πολυχρόνη, αλλά και του Τζήλου -ο οποίος βρισκόταν στο VAR- για το πέναλτι της ΑΕΚ, εκφράζοντας την αντίθεσή του με τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

“Δεν μπορεί να έχουν δώσει πέναλτι. Πολυχρόνης και Τζήλος (VAR)”, έγραψε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.