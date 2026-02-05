Συμβαίνει τώρα:
Ανατριχιαστική εναέρια σύγκρουση στο Γαλατάσαραϊ – Ινσταμπούλσπορ, ο Γιλμάζ έτρεξε και τράβηξε τη γλώσσα του Κουτουτσού

Η παρέμβαση του παίκτη της Γαλατάσαραϊ ήταν άμεση και καταλυτική
Ανατριχιαστική εναέρια σύγκρουση στο Γαλατάσαραϊ – Ινσταμπούλσπορ, ο Γιλμάζ έτρεξε και τράβηξε τη γλώσσα του Κουτουτσού

Η Γαλατάσαραϊ επικράτησε εντός έδρας της Ινσταμπούλσπορ με 3-1 για το Κύπελλο Τουρκίας, με την αναμέτρηση να σημαδεύεται από μια σοκαριστική σύγκρουση μεταξύ του Αχμέντ Κουτουτσού των γηπεδούχων και του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Ισά Ντογάν.

Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Σε επίθεση της Γαλατάσαραϊ και μετά από μια σέντρα στην αντίπαλη περιοχή, ο Αχμέντ Κουτουτσού είχε μια άσχημη εναέρια σύγκρουση με τον πορτιέρε των φιλοξενούμενων -που έκανε έξοδο για να διώξει- με τους δυο ποδοσφαιριστές να σωριάζονται στον αγωνιστικό χώρο.

Βλέποντας τον συμπαίκτη του προσγειώνεται άσχημα με το κεφάλι, ο Μπαρίς Απέρ Γιλμάζ έτρεξε, βρέθηκε δίπλα στον Αχμέντ Κουτουτσού και και φρόντισε να του επαναφέρει τη γλώσσα, με την παρέμβασή του να είναι άμεση και καταλυτική.

Ο Αχμέντ Κουτουτσού συνήλθε και διέφυγε κάθε κίνδυνο, πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις. Αναγκαστική αλλαγή έγινε και ο τερματοφύλακας της Ινσταμπούλσπορ.

