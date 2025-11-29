Αναβλήθηκε η συνάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την Παρτιζάν για το μέλλον του στον πάγκο της ομάδας

Η αγωνία των φίλων την Παρτιζάν θα συνεχιστεί μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας καθώς συνάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τη διοίκηση της ομάδας, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα (29/11/25) αναβλήθηκε.

Αρκετά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Παρτιζάν βρίσκονται εκτός χώρας και επειδή η κατάσταση είναι σοβαρή θα πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς με στόχο να τον μεταπείσουν και να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας.

Η συνάντηση μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα και ο Αλεξάντερ Ματόβιτς θα προπονεί την ομάδα, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του Ζοτς. Η πρώτη προπόνηση, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Euroleague, είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 17:00 (29/11/25).

Ο Ζοτς δεν έχει μεταπειστεί, ούτε μετά την υποδοχή του στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου και οι ιθύνοντες θα έχουν δύσκολο έργο για να εκπληρώσουν την ανάγκη των φιλάθλων για την παραμονή του έμπειρου προπονητή στο «τιμόνι της ομάδας.