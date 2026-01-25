Αθλητικά

Αναβλήθηκε το Μιλγουόκι Μπακς – Ντάλας Μάβερικς λόγω κακοκαιρίας στο Τέξας

Δεν κατάφερε να αναχωρήσει για το Μιλγουόκι η αποστολή των Μάβερικς
Ο Μπόμπι Πόρτις
Ο Μπόμπι Πόρτις σε αγώνα των Μπακς / REUTERS

Η αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντάλας Μάβερικς στο NBA, αναβλήθηκε οριστικά, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις τελευταίες ώρες στο Τέξας.

Η αμερικανική Πολιτεία πλήττεται από μία σφοδρή χειμερινή καταιγίδα, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο με την αποστολή των Ντάλας Μάβερικς να παραμείνει καθηλωμένο στο Τέξας, πριν το παιχνίδι με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Στις ΗΠΑ γίνεται λόγος για πάγο και ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι και δεν επέτρεψαν στην ομάδα του Τέξας να ταξιδέψει στο Μιλγουόκι, με το NBA να αποφασίζει την αναβολή του αγώνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
98
94
73
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo