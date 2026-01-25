Αναβλήθηκε το Μιλγουόκι Μπακς – Ντάλας Μάβερικς λόγω κακοκαιρίας στο Τέξας

Η αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντάλας Μάβερικς στο NBA, αναβλήθηκε οριστικά, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις τελευταίες ώρες στο Τέξας.

Η αμερικανική Πολιτεία πλήττεται από μία σφοδρή χειμερινή καταιγίδα, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο με την αποστολή των Ντάλας Μάβερικς να παραμείνει καθηλωμένο στο Τέξας, πριν το παιχνίδι με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Στις ΗΠΑ γίνεται λόγος για πάγο και ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι και δεν επέτρεψαν στην ομάδα του Τέξας να ταξιδέψει στο Μιλγουόκι, με το NBA να αποφασίζει την αναβολή του αγώνα.