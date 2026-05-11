Το ποδόσφαιρο δικαίωσε την ΑΕΚ: Το πλάνο των Νίκολιτς – Ριμπάλτα έφερε το 14ο πρωτάθλημα της Ένωσης

Η ΑΕΚ κατέκτησε για 14η φορά στην ιστορία της με έναν επιβλητικό τρόπο. Δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των πλέι οφ η Νέα Φιλαδέλφεια έβαλε τα γιορτινά της και το γκολ του Ζοάο Μάριο λύτρωσε το ποδοσφαιρικό πλάνο των Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέ Ριμπάλτα.

Το απογοητευτικό κλείσιμο της περσινής σεζόν έφερε πολλές αλλαγές στο στρατόπεδο της ΑΕΚ με τον Μάριο Ηλιόπουλο να εμπιστεύεται στον Χαβιέ Ριμπάλτα το rebuild της ομάδας. Ο Ισπανός ζήτησε την πρόσληψη του Μάρκο Νίκολιτς για να ξεκινήσει την επαναφορά της Ένωσης στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος πείστηκε από τον διευθυντή ποδοσφαίρου της Ένωσης και αντιλήφθηκε ότι άξιζε να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης (600.000 ευρώ) στη ΤΣΣΚΑ Μόσχας για να κάνει δικό του τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος προπονητής με τον Ριμπάλτα είχαν τονίσει εξ’ αρχής ότι το πλάνο τους ήθελε τρεις μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρωθεί. Μετά τις δύο πρώτες, έχουν καταφέρει να δικαιωθούν κατακτώντας το πρωτάθλημα και μπορούν να δίνουν την ελπίδα στους φίλους της ΑΕΚ, ότι έρχονται ακόμα καλύτερες μέρες.

Στην παρουσίασή του στον πάγκο της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε δηλώσει ότι δεν θα κάνει αυτούς που τον επέλεξαν να ντραπούν ποτέ. «Κάποιες φορές θα παίζουμε καλύτερα, κάποιες φορές χειρότερα. Θα παλεύουμε σα ζώα στο γήπεδο», είχε τονίσει χαρακτηριστικά.

Η υπόσχεσή του τηρήθηκε σε όλα τα επίπεδα. Όλα ξεκίνησαν με τις 3 ευρωπαϊκές καλοκαιρινές προκρίσεις, που της εξασφάλισαν μία θέση στη League Phase του Conference League, στο οποίο έφτασε μέχρι και τα προημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από τη Ράγιο Βαγεκάνο, που έχει εξασφαλίσει τη θέση της στον τελικό της διοργάνωσης.

Η επιστροφή στο Champions League γεμίζει με ελπίδα τους φίλους της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ στα χέρια των Νίκολιτς – Ριμπάλτα έχει αλλάξει σαρωτικά τον τρόπο λειτουργία της εντός και εκτός γηπέδου. Η σοβαρότητα του Σέρβου και το πλάνο του Ισπανού έχουν χαρίσει πέρα από το πρωτάθλημα και την ελπίδα για συμμετοχή στη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ θα παίξει στα πλέι οφ της διοργάνωσης με στόχο να βρεθεί για πρώτη φορά στη League Phase και να επιστρέψει μετά το 2018 στα τελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η τρίτη μεταγραφική περίοδος των δύο ανδρών σίγουρα θα τους δώσει την ευκαιρία να ενισχύσουν το ρόστερ για να έχει την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπως ήταν το πλάνο εξ’ αρχής.

Η πίστη του Σέρβου προπονητή στο 4-4-2

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την έλευση του Μπαρνάμπας Βάργκα και την επιστροφή του Ζίνι είχε την ευκαιρία να δουλέψει με το αγαπημένο του 4-4-2 με ρόμβο το οποίο ήθελε από την πρώτη μέρα να εφαρμόσει στο γήπεδο.

Ο Γιόβιτς ήταν η σταθερά για μεγάλο χρονικό διάστημα στην επίθεση, όμως ο Βάργκα του έλυσε τα χέρια. Ο Ούγγρος συνεργάστηκε άψογα με τον Σέρβο στράικερ, όπως και με τον Ζίνι και σε πολλά ματς χάρισε υπερπολύτιμους βαθμούς στην ομάδα τους.

Ο Ράζβαν Μάριν και ο Ορμπελίν Πινέδα έκαναν πανίσχυρο το κέντρο της Ένωσης. Οι δύο ίσως κορυφαίοι μέσοι του πρωταθλήματος έδεσαν άμεσα και αποτέλεσαν τη δύναμη της ομάδας του Νίκολιτς στο χώρο του κέντρου.

Ο Μάριν με την ηρεμία του και ο Πινέδα με την εκρηκτικότητά του έκαναν τον απόλυτο συνδυασμό για να κυριαρχήσουν ενάντια στους αντιπάλους τους. Ο Ρουμάνος μέσος έδωσε πολλές λύσεις στην ΑΕΚ με το τρομερό πόδι του, με το οποίο έφτιαξε τη λειτουργία της ομάδας στις στημένες φάσεις.

Το «αυτός ο τίτλος είναι μοναδικός» δείχνει το δέσιμο του Νίκολιτς με την ομάδα

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση τόνισε ότι έχει κατακτήσει τίτλους και αλλού, όμως ο συγκεκριμένος ήταν μοναδικός για εκείνον και αυτό αποδεικνύει το πόσο δεμένος είναι με την Ένωση, μετά από σχεδόν έναν χρόνο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

«Είναι οι πιο χαρούμενες μέρες στην καριέρα μου. Έχω κερδίσει και αλλού τίτλους άλλα το σημερινό είναι μοναδικό. Συγχαρητήρια στους παίκτες, ήταν εξαιρετικοί όλη τη σεζόν, έδειξαν σταθερότητα, το άξιζαν, με 8 βαθμούς, κόντρα σε καλούς αντιπάλους. Συγχαρητήρια σε όλους μέσα στην ομάδα και τα Σπάτα.

Συγχαρητήρια στον Ριμπάλτα και τον Κώστα. Σε όλη την ομάδα που στήριξε από την πρώτη στιγμή. Και πάντα και στον Μάριο Ηλιόπουλο. Είναι ο πρώτος τίτλος στην καριέρα του και του αξίζει. Αυτό που έγινε εδώ με 15 χιλιάδες κόσμο σε κάθε προπόνηση. Το αξίζει αυτή η ομάδα με απόλυτη σταθερότητα», είναι ένα μέρος των δηλώσεων του Σέρβου προπονητή.