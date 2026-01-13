Αναβλήθηκε το παιχνίδι της Μπάγερ Λεβερκούζεν με το Αμβούργο για τη Bundesiga λόγω έντονης χιονόπτωσης

Η έντονη χιονόπτωση στο γήπεδο του Αμβούργου οδήγησε στην αναβολή του αγώνα κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (13/01/26, 21:30).

Η στατικότητα της οροφής του γηπέδου του Αμβούργου ήταν η αιτία της αναβολής της αναμέτρησης ενάντια στην Μπάγερ Λεβερκούζεν που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα για το Champions League (20/01/26, 22:00).

Η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση για την αιτία της αναβολής της αναμέτρησης λέγοντας: «Οι στατικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την οροφή του σταδίου εμποδίζουν τη διεξαγωγή του αγώνα της Bundesliga μεταξύ Αμβούργου και Μπάγερ Λεβερκούζεν».

Το Σάββατο (11/01) είχαν αναβληθεί και τα παιχνίδια Ζανγκτ Πάουλι – Λειψία και Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ, λόγω της έντονης κακοκαιρίας στο γερμανικό Βορρά.