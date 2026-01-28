Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson λόγω του πένθους στους Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ πενθεί για το χαμό 7 οπαδών του στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας και ζήτησε από την GBL να αναβληθεί ο αγώνας του με τη Μύκονο Betsson.

H GBL έκανε φυσικά αποδεκτό το αίτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ο αγώνας μεταφέρθηκε για τις 25 Μαρτίου 2026, όπως ανακοινώθηκε κι επίσημα από τη διοργανώτρια αρχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της GBL

Αναβάλλεται ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson και θα διεξαχθεί 25 Μαρτίου 2026. Μετά από αίτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το οποίο έγινε δεκτό από την Stoiximan GBL, αναβάλλεται ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.

Ήταν ένα αυτονόητο αίτημα και μία αντίστοιχα αυτονόητη απόφαση, λόγω του βαρύτατου πένθους που έχει σκεπάσει όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 στις 18:00, στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία που υπάρχει στο ιδιαίτερα επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα της σεζόν, το οποίο περιλαμβάνει συνεχόμενους αγώνες σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη.

Οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής (25/3/2026).

Όσοι φίλαθλοι, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούν να κάνουν χρήση των εισιτηρίων που έχουν ήδη προμηθευτεί για τον εν λόγω αγώνα, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00-18:00) στο τηλέφωνο 2310472551.