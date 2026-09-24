Αναβολή στο Ατρόμητος – ΑΕΚ: Η Ένωση θα μείνει μία εβδομάδα στην Αγγλία για τα ματς με Σαχτάρ και Σίτι

Η ΑΕΚ ζήτησε την αναβολή του αγώνα της Super League με τον Ατρόμητο, που ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Οκτωβρίου, δηλαδή ανάμεσα στην 2η και την 3η αγωνιστική του Champions League.

Η αναβολή τους ματς με τον Ατρόμητο σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα παραμείνει στην Αγγλία μία εβδομάδα για τα ματς του Champions League με Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/10/26), που θα γίνει στο Λονδίνο, και με Μάντσεστερ Σίτι (20/10/26).

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Η Ένωση χρησιμοποίησε το δικαίωμά της να αναβάλει ένα εγχώριο ματς λόγω των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων για να αποφύγει την αγωνιστική επιβάρυνση και πιθανή εγχώρια απώλεια λόγω του αναγκαστικού ροτέισον. Οι προπονήσεις της ΑΕΚ στην Αγγλία είναι το πιο πιθανό να πραγματοποιηθούν στο προπονητικό κέντρο της Λέστερ.

Αναμένεται η ανακοίνωση της αναβολής του αγώνα και ο ορισμός του σε μεταγενέστερο χρόνο μέσα στη σεζόν.