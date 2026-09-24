Ο 77χρονος Γκρεγκ Πόποβιτς παντρεύτηκε την πρώην σύζυγο του παλιού του συνεργάτη, Μάικ Μπουντενχόλζερ

Ο θρυλικός προπονητής των Σαν Αντόνιο Σπερς και του NBA, Γκρεγκ Πόποβιτς, παντρεύτηκε τη Μέρι Μπαρθ Μπουντενχόλζερ, πρώην σύζυγο του επί 17 έτη βοηθούν του στην ομάδα του Σαν Αντίονιο, Μάικ μπούντενχόλζερ. Όπως μετέδωσε την Τετάρτη (23.09.2026) το TMZ, τα έγγραφα γάμου κατατέθηκαν στην κομητεία Μπέξαρ του Τέξας και δείχνουν ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου.

O 77χρονος Γκρεγκ Πόποβιτς ήταν παντρεμένος με την Έριν Πόποβιτς για 42 χρόνια, μέχρι που η σύζυγός του πέθανε το 2018, σε ηλικία 67 ετών. Ο Μάικ και η Μέρι Μπουντενχόλζερ είχαν χωρίσει λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2016.

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Ο Γκρεγκ Πόποβιτς έχει σταματήσει την προπονητική από το 2025, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη και πλέον έχει τη θέση του πρόεδρου αθλητικών δραστηριοτήτων του οργανισμού, με ενεργό συμβουλευτικό ρόλο προς τους παίκτες. Την περασμένη σεζόν, υπήρξαν αγώνες των Σπερς που ο 77χρονος και η Μέρι Μπαρθ, βρέθηκαν μαζί στις courtseats, ωστόσο η σχέση τους αποκαλύφθηκε τώρα από το ΤΜΖ.

Η κοινή πορεία των δύο προπονητών ξεκίνησε στο Σαν Αντόνιο, με τον Μπουντενχόλζερ (πρωταθλητής του NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο) να περνάει 17 σεζόν στο πλευρό του Πόποβιτς.

Ξεκίνησε ως υπεύθυνος ανάλυσης βίντεο το 1994 και δύο χρόνια αργότερα προήχθη σε βοηθό προπονητή. Μαζί, συνέβαλαν στη δημιουργία μιας πανίσχυρης ομάδας, κατακτώντας τέσσερις τίτλους NBA (το 1999, το 2003, το 2005 και το 2007).

Ο Μπουντενχόλζερ αποχώρησε στη συνέχεια και το 2015 αναδείχθηκε “Προπονητής της Χρονιάς” με τους Ατλάντα Χοκς το 2015, έπειτα από μια κανονική περίοδο 60 νικών. Αργότερα μετακινήθηκε στους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπου κέρδισε για δεύτερη φορά το βραβείο του “Προπονητή της Χρονιάς” το 2019 και οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021. Τελευταία του δουλειά ήταν στους Φοίνιξ Σανς το 2024.