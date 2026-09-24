Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Παρτιζάν: Σπουδαίο φιλικό παιχνίδι στην Τούμπα στις 14 Νοεμβρίου

Πρόκειται για ένα παιχνίδι που ξεπερνά τα όρια μιας απλής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
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Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα το φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν, το οποίο θα διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου στην Τούμπα.

ΠΑΟΚ και Παρτιζάν συνδέονται εδώ και χρόνια με μία ξεχωριστή φιλικά. Την τιμητική του στο συγκεκριμένο παιχνίδι αναμένεται να έχει ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη σερβική ομάδα και εδώ και λίγες εβδομάδες φοράει τη φανέλα του Δικέφαλου του Βορρά.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Στις 14 Νοεμβρίου, ο ΠΑΟΚ και η Παρτίζαν συναντιούνται ξανά, αυτή την φορά στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που ξεπερνά τα όρια μιας απλής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης.

Οι δύο σύλλογοι συνδέονται εδώ και δεκαετίες με μια ξεχωριστή και διαχρονική φιλία, έναν δεσμό που έχει χτιστεί πάνω σε κοινές αξίες, κοινά χρώματα και μια αμοιβαία αγάπη που ξεπερνά το ποδόσφαιρο.

Δύο λαοί, δύο φανέλες, μία κοινή καρδιά. Η σχέση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν αποτελεί έναν ιδιαίτερο δεσμό που υπερβαίνει τις αποστάσεις και τα σύνορα, ενώ κάθε νέα συνάντηση των δύο συλλόγων αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να αναδειχθεί αυτή η μοναδική σύνδεση. Στις 14/11, η ιστορία γράφεται ξανά. Ένα παιχνίδι, ένας διαχρονικός δεσμός, μία κοινή αγάπη».

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Αθλητικά
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