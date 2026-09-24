Αθλητικά

Ο Μπάμπης Κωστούλας υποψήφιος για παίκτης του Σεπτεμβρίου στην Premier League

Οι τρομερές εμφανίσεις του Έλληνα επιθετικού τον έφεραν στους κορυφαίους του μήνα στην Αγγλία
Ο Μπάμπης Κωστούλας
Ο Μπάμπης Κωστούλας με τη φανέλα της Μπράιτον/ Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
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Ο Μπάμπης Κωστούλας διαπρέπει με τη φανέλα της Μπράιτον στην έναρξη της Premier League και αυτό το γεγονός τον έφερε στους υποψήφιους για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του Σεπτεμβρίου.

Ο Σεπτέμβριος για τον Μπάμπη Κωστούλα έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς έβαλε δύο πανέμορφα γκολ στις νίκες της Μπράιτον επί των Κόβεντρι και Άρσεναλ, ενώ μοίρασε και μία ασίστ κόντρα στην ομάδα του Χρήστου Τζόλη στον αγώνα της Premier League.

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις έχει βρει δίχτυα τέσσερις φορές και έχει μοιράσει δύο ασίστ στους συμπαίκτες του.

Ο Μπελούμι της Χαλ, ο Μπογκλ της Λιντς, ο Γκρος της Μπράιτον, ο Ίσακ και ο Ζακέ της Λίβερπουλ, ο Σεμένιο της Σίτι και ο Σάντε της Μπρέντφορντ είναι οι υπόλοιποι υποψήφιοι για το βραβείο.

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Αθλητικά
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