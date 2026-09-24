Ο Άντι Κάρολ αποκάλυψε ότι δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από φίλο της πρώην συζύγου του

Ο Άντι Κάρολ στο νέο του βιβλίο με τον τίτλο «Owning It» προχώρησε σε μία σοκαριστική αποκάλυψη ότι δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από έναν άνδρα, ο οποίος ήταν φίλος της πρώην συζύγου του.

Το νέο βιβλίο του Άντι Κάρολ κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία την Πέμπτη (24/09/26) και ο 37χρονος ποδοσφαιριστής σόκαρε με την σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από φίλο της πρώην γυναίκας του το 2021, την οποία παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να ξεχάσει.

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«Και άλλα πράγματα που θα ήθελα πολύ να ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάτι μου συνέβη πριν από μερικά χρόνια που ήταν τόσο τραυματικό που αποφάσισα να το συμπεριλάβω σε αυτό το βιβλίο μόνο την τελευταία στιγμή. Δέχτηκα σεξουαλική επίθεση, το είπα. Τρομακτικό ακόμη και να το σκεφτεί κανείς και μόνο λίγοι άνθρωποι το γνώριζαν μέχρι τώρα. Εγώ και η Λου (η σύντροφος του) περάσαμε πολύ χρόνο συζητώντας αν θα το αναφέραμε σε αυτό το βιβλίο ή όχι. Απέφευγα τον εκδότη μου για τόσο πολύ καιρό που πιθανότατα υποψιάζονταν ότι δίστασα.

Είναι τρομακτικό να μιλάω γι’ αυτό, αλλά με έχει κάνει το άτομο που είμαι σήμερα όσο και οποιοδήποτε άλλο καλό πράγμα. Και αν το να μιλάω γι’ αυτό βοηθάει έστω και έναν άνθρωπο, τότε καλό θα ήταν ότι άξιζε τον κόπο», τόνισε ο Άντι Κάρολ.

Andy Carroll reveals he was sexually assaulted by a 'celebrity mate' who was later jailed for three years. pic.twitter.com/G7VQXmm0qz — Daily Mail Sport (@MailSport) September 24, 2026

Ο Άγγλος επιθετικός το 2021 αγωνιζόταν για τη Νιουκάστλ και ένα βράδυ η τότε σύντροφός του τον είχε πείσει να καλέσει ένα διάσημο φίλο της για να δουν έναν αγώνα πυγμαχίας στο σπίτι μαζί, όσο αυτή θα απουσίαζε.

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Ο συγκεκριμένος άντρας είχε δείξει δείγματα γραφής, καθώς όπως ανέφερε ο Κάρολ από τη μέρα που πήρε τον αριθμό του του έστελνε διαρκώς μηνύματα και όπως είπε τον είχε κάνει να «ανατριχιάσει»

Ο 37χρονος πρώην σταρ της Λίβερπουλ ένιωσε μία ζάλη μετά από μερικά ποτά που ήπιε πριν πάει για ύπνο. Τότε ξαφνικά ξύπνησε και είδε τον άντρα να προσπαθεί να τον παρενοχλεί κάτω από τα σεντόνια. Αντέδρασε αμέσως και τον έδιωξε από το σπίτι χαστουκίζοντάς τον όσο πιο δυνατά μπορούσε, όταν προσπάθησε να ξαναμπεί στο σπίτι.

Τότε κάλεσε την αστυνομία, ενώ έκλαιγε με λυγμούς στην αγκαλιά της νταντάς των παιδιών τους.

Η εξιστόρηση της σεξουαλικής παρενόχλησης που δέχθηκε

«Θέλει να κάνει μια ξενάγηση στο σπίτι και ρωτάει αν έχουμε μπουντρούμι σεξ. Τι στο διάολο; Όταν του λέω ότι σε λίγο θα πάω για ύπνο, δεν αντιδρά. Συνεχίζω να σκέφτομαι τα παιδιά μου που κοιμούνται στον επάνω όροφο και αρχίζω να πανικοβάλλομαι. Στέλνω μηνύματα στη σύντροφό μου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, λέγοντάς της ότι θέλω να φύγει από το σπίτι.

Αρχίζω να νιώθω λίγο ζαλισμένος και σκέφτομαι: έχω πιει μερικά ποτά, αλλά όχι και τόσα. Μήπως μου έβαλε κάτι στο ποτό; “Λοιπόν, ώρα για ύπνο”, του λέω. “Θα σου καλέσω ταξί”. “Ω, όχι!”, μου απαντά. “Θα μείνω”. Στο δωμάτιο φιλοξενίας, στέλνω ξανά μήνυμα στη σύντροφό μου και μου λέει να τον βάλω σε ένα δωμάτιο στην άλλη πλευρά του σπιτιού.

Κοιμάμαι γυμνός και, όταν ξυπνάω, αυτός ο τύπος βρίσκεται κάτω από το πάπλωμα και προσπαθεί να μου κάνει στοματικό σεξ. Πετάγομαι πάνω και φωνάζω: “Τι στο διάολο κάνεις;”».

Ο φίλος της πρώην συζύγου του αρνήθηκε τις κατηγορίες, όμως καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης. Ο Κάρολ περιέγραψε τη δικαστική διαμάχη ως «ντροπιαστική και απολύτως φρικτή», ενώ έκανε γνωστό ότι δεν μίλησε ποτέ με τους γονείς του γι’ αυτό.

«Το τραύμα από αυτό που μου συνέβη δεν έχει περάσει. Ακόμα το αντιμετωπίζω κάθε μέρα. Αν κρατάς κάτι κρυφό για χρόνια, προφανώς δεν θέλεις να το μάθει ο κόσμος. Αλλά μετά άρχισα να σκέφτομαι το περιστατικό σε σχέση με τον τίτλο αυτού του βιβλίου. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για ό,τι μου συνέβη αντί να προσπαθώ να το θάψω, ίσως μπορώ να έχω κάποιο έλεγχο πάνω σε αυτό, αντί να με ελέγχει αυτό».