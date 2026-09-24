Σερβία – Ελλάδα: Η ώρα του αγώνα τη Εθνικής ποδοσφαίρου στο Nations League και σε ποιά κανάλια θα δείτε το ματς της γαλανόλευκης

Η Εθνική ποδοσφαίρου κάνει πρεμιέρα στην League A του Nations League απέναντι στη Σερβία και θέλει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει ώθηση, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας στη διοργάνωση.

Το Σερβία – Ελλάδα θα κάνει “σέντρα” στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από ALPHA και Novasports Start. Φυσικά, θα υπάρξει και live για την εξέλιξη της αναμέτρησης από το Newsit.gr.

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Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αγωνίζεται πλέον στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και καλείται να δώσει “μάχη” απέναντι στις καλύτερες εθνικές της Ευρώπης, αρχής γενομένης κόντρα στην Σερβία, με τις Γερμανία και Ολλανδία να συμπληρώνουν τον όμιλο.

Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια, η Εθνική θα επιστρέψει στην Ελλάδα, για να αγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη. Την 1η Οκτωβρίου θα υποδεχθεί την Ολλανδία στην Τούμπα και στις 4 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει στο ίδιο γήπεδο τη Γερμανία.

Το πρόγραμμα της Εθνικής

Σερβία – Ελλάδα: Πέμπτη 24/09 στις 21:45

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Γερμανία – Ελλάδα: Κυριακή 27/09 στις 21:45

Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 01/10 στις 21:45

Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 04/10 στις 21:45

Ολλανδία – Ελλάδα: Παρασκευή 13/11 στις 21:45

Ελλάδα – Σερβία: Δευτέρα 16/11στις 21:45

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Πέμπτης (24.09.2026):

19:00 UEFA Nations League: Ανδόρα – Μάλτα / Novasports 3HD

21:45 Novasports Premier League: Πορτογαλία – Ουαλία / Novasports Premier League

21:45 UEFA Nations League: Κόσοβο – Ιρλανδία / Novasports Extra 2

21:45 UEFA Nations League: Αυστρία – Ισραήλ / Novasports Extra 1

21:45 UEFA Nations League: Σερβία – Ελλάδα / Novasports Start, ALPHA

21:45 UEFA Nations League: Λιχτενστάιν – Λιθουανία / Novasports News

21:45 UEFA Nations League: Ολλανδία – Γερμανία / Novasports 3HD

21:45 UEFA Nations League: Νορβηγία – Δανία / Novasports 2HD

Οι 4 όμιλοι της Α κατηγορίας του Nations League:

Α1: Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία, Βέλγιο

Α2: Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Σερβία

Α3: Τσεχία, Κροατία, Ισπανία, Αγγλία

Α4: Πορτογαλία, Νορβηγία, Δανία, Ουαλία