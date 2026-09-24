Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Προπόνηση με Ναν πριν την Παρί

Ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε το "παρών" στο πρωινό ξεμούδιασμα πριν την πρεμιέρα του τριφυλλιού στην Εuroleague
Παναθηναϊκός: Προπόνηση με Ναν πριν την Παρί
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Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στα social media βίντεο από το πρωινό ξεμούδιασμα των παικτών στο Telekom Center, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα με την Παρί (24/9/2026, 21:15) στην Εuroleague.

Στην πρωινή προπόνηση του Παναθηναϊκού έδωσε το “παρών” και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα την Τετάρτη και έπιασε αμέσως δουλειά, προκειμένου να επιστρέψει στη δράση τις επόμενες ημέρες.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε και το πρώτο τετ α τετ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει μιλήσει αρκετές φορές τηλεφωνικά με τον “μπόμπερ” του Παναθηναϊκού, όσο αυτός ανάρρωνε από τον τραυματισμό του στις ΗΠΑ.

Ο Κέντρικ Ναν θα παρακολουθήσει από κοντά την αποψινή αναμέτρηση με την Παρί και μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

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Αθλητικά
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