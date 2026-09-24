Η σύζυγος του Μίκαελ Σουμάχερ σε σπάνια εξομολόγηση: «Όταν ακούω το τραγούδι μας κλαίω μόνη μου»

Η σύζυγος του Μίκαελ Σουμάχερ, Κορίνα, στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή του σπουδαίου οδηγού συγκίνησε με τις αποκαλύψεις που έκανε.

Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται στιγμές από τη σχέση του Μίκαελ Σουμάχερ με την Κορίνα Σουμάχερ, από την πρώτη τους γνωριμία στις αρχές της δεκαετίας του ’90, μέχρι και το μοιραίο ατύχημα της 29ης Δεκεμβρίου του 2013, όπου ο Γερμανός έκανε σκι στο θέρετρο Μεριμπέλ στις Γαλλικές Άλπεις και έπαθε σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

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Το Netflix θα κυκλοφορήσει την ταινία «Schumacher ’94: The Birth of a Legend», που θα επικεντρωθεί στο πρώτο του πρωτάθλημα το 1994.

Η Κορίνα Σουμάχερ σπάνια μιλάει δημόσια και το έκανε για το ντοκιμαντέρ και μάλιστα μίλησε και για τις προσωπικές τους στιγμές, όπως αναφέρει η Daily Mail. Αποκάλυψε ότι το τραγούδι «Rush Sush» της Πόλα Αμπντούλ είχε ιδιαίτερη σημασία για τους δύο. «Αυτό ήταν το τραγούδι μας τότε. Όταν το ακούω σήμερα και είμαι στο αυτοκίνητο, κλαίω μόνη μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η σύζυγος του Μίκαελ Σουμάχερ θυμήθηκε και την πρώτη αντίδραση της μητέρας της όταν έμαθε για τη σχέση της με τον Γερμανό οδηγό. «Η μητέρα μου ήταν εντελώς αντίθετη. Ο Μίκαελ ήταν πάντα στην πίστα με τα καρτ και πάντα έβγαζε άλλους εκτός».

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Στο ντοκιμαντέρ δε γίνεται αναφορά και στην κατάσταση της υγείας του Σουμάχερ, όμως η Κορίνα εμφανίζεται συγκινημένη όταν εξιστορεί στιγμές από τη χρονιά του 1994 και τις επιτυχίες του.

«Η καρδιά μου χτυπά για εκείνον όταν κερδίζει. Και όταν χάνει. Η καρδιά μου είναι πάντα εκεί. Όταν είσαι με κάποιον που ανυπομονείς να δεις κάθε μέρα, είναι υπέροχο», αναφέρει στο ντοκιμαντέρ.

Η Κορίνα Σουμάχερ παραμένει δίπλα στον θρύλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού 13 χρόνια μετά το σοκαριστικό του ατύχημα και έχει αναλάβει την κύρια φροντίδα του, φυσικά με τη βοήθεια νοσηλευτών που είναι κοντά του 24 ώρες το 24ωρο.

Η οικογένεια έχει αποφασίσει να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του και δεν κάνει δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Το μόνο που είχε πει η Κορίνα Σουμάχερ στο ντοκιμαντέρ του 2021 ήταν ότι «είναι εδώ, διαφορετικός, αλλά είναι εδώ. Ο Μίκαελ πάντα μας προστάτευε και τώρα το κάνουμε εμείς».