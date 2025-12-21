Ανδρέας Τετέι: Η ανάρτηση της Κηφισιάς για το «Last Dance» του Έλληνα επιθετικού

Το Ολυμπιακός – Κηφισιά ήταν το αγωνιστικό φινάλε του Ανδρέα Τετέι με την ομάδα των βορείων προαστίων, καθώς ο επόμενος αγώνας του θα είναι φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η συναισθηματική φόρτιση του διεθνή επιθετικού ήταν τεράστια… Τόσο τη στιγμή της αλλαγής του, όσο και μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Ανδρέας Τετέι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του..

Μάλιστα, ο Τετέι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις δηλώσεις που έκανε στην Cosmote TV, μετά το τέλος του αγώνα. Αρχικά σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα προκειμένου να σκουπίσει τα δάκρυά του, ενώ όταν επιχείρησε να απαντήσει στο αν έχει σκεφτεί οτι σε λίγες μέρες θα είναι αντίπαλος με τους σημερινούς συμπαίκτες του, «λύγισε» και αναγκάστηκε να φύγει μπροστά από την κάμερα.

Μια ημέρα μετά, η Κηφισιά έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media για το τελευταίο παιχνίδι του Τετέι με τη φανέλα της ομάδας.

«The Last Dance: Ένα αντίο γραμμένο από την καρδιά, όταν τα συναισθήματα συναντούν την κληρονομιά», ανέφερε το σχετικό post.