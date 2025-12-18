Ανδρέας Τετέι: Η υπέροχη έκπληξη του Έλληνα ποδοσφαιριστή σε χειρουργημένο πιτσιρικά

Ο Ανδρέας Τετέι έχει καταφέρει να είναι ένα από τα πρόσωπα του φετινού πρωταθλήματος της Super League, με όσα έκανε εντος αγωνιστικού χώρου με την Κηφισιά και τον… έστειλαν στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική ποδοσφαίρου. Ο Έλληνας επιθετικός δεν ξεχωρίζει μόνο εντός αγωνιστικών χώρων.

Ο Ανδρέας Τετέι προχώρησε σε μία υπέροχη χειρονομία, δίνοντας χαρά σε έναν πιτσιρικά που έκανε μία χειρουργική επέμβαση. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού δέχθηκε μία πρόσκληση από έναν γιατρό σε μία κλινική -στην οποία υπήρξε ασθενής στο παρελθόν- για να επισκεφθεί ένα μικρό παιδί, που μόλις είχε χειρουργηθεί.

Ο 12χρονος Αλέξανδρος υπέστη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα τραυματική, χόνδρινη βλάβη του έξω μηριαίου κονδύλου, στο πλαίσιο επεισοδίου υπεξαρθρήματος της επιγονατίδας και προχώρησε στην απαραίτητη χειρουργική επέμβαση.

Οι δύσκολες στιγμές του πιτσιρικά, όμως πήγαν… στην άκρη, όταν είδε μπροστά του τον Ανδρέα Τετέι. Ο διεθνής επιθετικός του έδωσε μία υπογεγραμμένη μπάλα και του ευχήθηκε περαστικά βγάζοντας και την απαραίτητη αναμνηστική φωτογραφία.

Τη συγκεκριμένη ιστορία, τη μοιράστηκε ο ίδιος ο γιατρός στα social media της κλινικής.