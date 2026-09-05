Ανίκητος Κωνσταντίνος Τζολάκης, κράτησε ανέπαφη την εστία του και στο Χαλ – Άστον Βίλα 0-0

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έχει αρχίσει να γράφει ιστορία στην Premier League, αφού κράτησε το μηδέν στην εστία του για τρίτο σερί ματς της Χαλ, η οποία και έμεινε στο 0-0 με την Άστον Βίλα.

Μετά τις δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις του κόντρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Κόβεντρι, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης κατάφερε να μη δεχθεί γκολ και στην τρίτη αγωνιστική της Premier League, διατηρώντας αήττητη τη Χαλ στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν ξανά πρωταγωνιστής για την ομάδα του, η οποία και έχει βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, με 7 βαθμούς σε τρεις αγώνες.