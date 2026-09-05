Αθλητικά

O Ζοέλ Ρόκα έβγαλε τον ώμο του στο Βόλος – Ολυμπιακός και του έγινε ανάταξη

Άμεση ήταν η αντίδραση του ιατρικού τιμ των Πειραιωτών
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός έφυγε “πληγωμένος” από την έδρα του Βόλου. Πέρα από τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, είδε και τον Ζόελ Ρόκα να αποχωρεί τραυματίας και με πόνους.

Ο Ισπανός εξτρέμ του Ολυμπιακού αποχώρησε στο 60′ μετά από άτσαλη πτώση που είχε στο χορτάρ, έχοντας μάλιστα δεμένο το χέρι του, τη στιγμή που πήγαινε στα αποδυτήρια του Πανθεσσαλικού.

Εκεί, διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου με το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού να κάνει επί τόπου ανάταξη.

Και η δική του κατάσταση θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ αγωνία υπάρχει και για τον Πιρόλα που επίσης αποχώρησε στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων αν και δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό.

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Αθλητικά
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