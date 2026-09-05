O Ζοέλ Ρόκα έβγαλε τον ώμο του στο Βόλος – Ολυμπιακός και του έγινε ανάταξη

Ο Ολυμπιακός έφυγε “πληγωμένος” από την έδρα του Βόλου. Πέρα από τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, είδε και τον Ζόελ Ρόκα να αποχωρεί τραυματίας και με πόνους.

Ο Ισπανός εξτρέμ του Ολυμπιακού αποχώρησε στο 60′ μετά από άτσαλη πτώση που είχε στο χορτάρ, έχοντας μάλιστα δεμένο το χέρι του, τη στιγμή που πήγαινε στα αποδυτήρια του Πανθεσσαλικού.

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Εκεί, διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου με το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού να κάνει επί τόπου ανάταξη.

Και η δική του κατάσταση θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ αγωνία υπάρχει και για τον Πιρόλα που επίσης αποχώρησε στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων αν και δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό.