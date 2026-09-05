Αθλητικά

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η κυβέρνηση θα ενισχύσει τα έργα για τη Νέα Τούμπα – Στόχος να ξεκινήσουν το 2027»

Η δήλωση του πρωθυπουργού για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο ΔΕΘ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στη ΔΕΘ για όλα και αναφέρθηκε και στη Νέα Τούμπα, υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027.

Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί εδώ και πολύ καιρό να πάρει το “πράσινο φως” για να αποκτήσει το δικό του καινούργιο “σπίτι” και σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα έργα θα αρχίσουν σύντομα.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ανέφερε σχετικά στην ομιλία του τα εξής: «Στόχος είναι τα έργα να ξεκινήσουν το 2027 (σ.σ. καλοκαίρι) για τη Νέα Τούμπα. Η κυβέρνηση θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών για τη νέα Τούμπα».

Η Νέα Τούμπα είναι και μία από τις δεσμεύσεις του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
133
127
85
77
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo