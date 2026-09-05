Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η κυβέρνηση θα ενισχύσει τα έργα για τη Νέα Τούμπα – Στόχος να ξεκινήσουν το 2027»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στη ΔΕΘ για όλα και αναφέρθηκε και στη Νέα Τούμπα, υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027.

Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί εδώ και πολύ καιρό να πάρει το “πράσινο φως” για να αποκτήσει το δικό του καινούργιο “σπίτι” και σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα έργα θα αρχίσουν σύντομα.

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Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ανέφερε σχετικά στην ομιλία του τα εξής: «Στόχος είναι τα έργα να ξεκινήσουν το 2027 (σ.σ. καλοκαίρι) για τη Νέα Τούμπα. Η κυβέρνηση θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών για τη νέα Τούμπα».

Η Νέα Τούμπα είναι και μία από τις δεσμεύσεις του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ.