Μεντιλίμπαρ για Ελ Κααμπί: «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, φάνηκε ότι τα πράγματα ήταν πολύ σοβαρά»

Ο Ολυμπιακός έφερε 1-1 στην έδρα του Βόλου, αλλά ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν το γεγονός που έριξε.. βαριά σκιά στο ματς της 3ης αγωνιστικής της Super League, αφήνοντας έντονα επηρεασμένη την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε στις δύσκολες στιγμές που έζησαν οι παίκτες στα αποδυτήρια, αμέσως μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξήγησε πως το σοκ ήταν τόσο μεγάλο, ώστε να αποτυπωθεί και στην εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο.

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“Δεν ξέρω κάτι για τον Ελ Κααμπί. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι μέσα στα αποδυτήρια ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι, έχουμε πάθει σοκ. Όλοι είδαν ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήμασταν απόντες.

Φάνηκε ότι ήμασταν επηρεασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, ρώτησα τους παίκτες αν κάποιος ήθελε να βγει. Κανένας δεν ήθελε να βγει, όμως φάνηκε ότι ήμασταν πολύ επηρεασμένοι από αυτό που συνέβη”, είπε ο Βάσκος τεχνικός.