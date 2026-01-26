Ανήλικος πέταξε κάγκελο σε αγώνα μπάσκετ στο Αργος, κινήθηκε απειλητικά προς τη φιλοξενούμενη ομάδα και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου οπαδού προχώρησαν το απόγευμα της Κυριακής (25.01.2026) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών, μετά από σοβαρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ στο Άργος.

Σύμφωνα με το “argolidaplanet.com” -που επικαλείται στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας- ο ανήλικος, που βρισκόταν στο γήπεδο ως φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας, φέρεται να πέταξε προστατευτικό μεταλλικό κάγκελο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια αθλητών και παραγόντων.

Στη συνέχεια, ο συγκεκριμένος φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, μαζί με άλλους φιλάθλους, γεγονός που προκάλεσε ένταση και αναστάτωση και απείλησε τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων αποδείχθηκε καθοριστική, αποτρέποντας την περαιτέρω κλιμάκωση των επεισοδίων. Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω.

Για την ίδια υπόθεση, οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη της 48χρονης μητέρας του ανηλίκου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.