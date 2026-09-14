Ανησυχία σε Παναθηναϊκό με κρούσματα γαστρεντερίτιδας – Τεράστιο πρόβλημα στην ΑΕΚ

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν χτυπηθεί από… επιδημία γαστρεντερίτιδας, μετά την παρουσία τους στο τουρνουά της Ρόδου (οι δύο ομάδες έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο).

Μπάρτλεϊ, Σκορδίλης αλλά και μέλη του τεχνικού επιτελείου της ΑΕΚ αρχικά εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Ωστόσο, τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας έφτασαν στα 8, με τα 5 εξ αυτών να αφορούν τους παίκτες του ρόστερ. Και μαζί με τους τέσσερις τραυματίες που βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο, φτάνουν στους 9 εκείνοι που δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους!

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Στην ΑΕΚ, προφανώς και υπάρχει έντονος προβληματισμός, αφού ακολουθεί κι άλλη φιλική διοργάνωση προετοιμασίας, το 7ο τουρνουά “Νίκος Φάσουρας”, το οποίο θα διεξαχθεί στο “Ανδρέας Παπανδρέου” (18-19/9) στο Περιστέρι.

Πρόβλημα υπάρχει και στον Παναθηναϊκό. Στους πράσινους έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα έξι κρούσματα σε μέλη του σταφ της ομάδας. Μάλιστα, κάποια από αυτά χρειάστηκαν και νοσηλεία.

Οι πράσινοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τον κίνδυνο να υπάρξουν και άλλα κρούσματα. Φυσικά, το μυαλό όλων πηγαίνει στο Super Cup με την ανησυχία να είναι μεγάλη για την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και στις δύο ομάδες (θα γίνει στη Ρόδο το διάστημα 26-27 Σεπτεμβρίου).