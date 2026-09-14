Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Ο διαιτητής Χαρμ Όσμερς στην ερυθρόλευκη πρεμιέρα στο Europa League

Ο Ολυμπιακός καλείται να αφήσει… πίσω την ήττα από τον ΟΦΗ και να ανασυνταχθεί, έχοντας μπροστά του την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, απέναντι στη Γιαγκελόνια (16.09.2026, 22:00, Newsit.gr).

Όπως έγινε γνωστό, η UEFA όρισε τον διαιτητή Χαρμ Όσμερς για να διευθύνει το Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια. Ο Γερμανός ρέφερι έχει διευθύνει οκτώ αναμετρήσεις της Super League στο παρελθόν, με πιο πρόσφατη την περσινή νίκη της ΑΕΚ με ανατροπή επί του Παναθηναϊκού με 2-1.

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Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει σφυρίξει την εμφατική νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ με 4-1, στο Conference League του 2024.

Οι συμπατριώτες του, Κρίστιαν Γκίτελμαν και Κρίστιαν Ντιτς θα είναι βοηθοί του, ο Φλόριαν Εξνερ θα έχει ρόλο τέταρτου διαιτητή, ενώ στο VAR, θα είναι οι Σέρεν Στορκς και Πασκάλ Μίλερ.