Αθλητικά

Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Ο διαιτητής Χαρμ Όσμερς στην ερυθρόλευκη πρεμιέρα στο Europa League

Ο Γερμανός ρέφερι θα “σφυρίξει” το πρώτο ματς των Πειραιωτών στη φετινή League Phase της διοργάνωσης
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Ολυμπιακός καλείται να αφήσει… πίσω την ήττα από τον ΟΦΗ και να ανασυνταχθεί, έχοντας μπροστά του την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, απέναντι στη Γιαγκελόνια (16.09.2026, 22:00, Newsit.gr).

Όπως έγινε γνωστό, η UEFA όρισε τον διαιτητή Χαρμ Όσμερς για να διευθύνει το Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια. Ο Γερμανός ρέφερι έχει διευθύνει οκτώ αναμετρήσεις της Super League στο παρελθόν, με πιο πρόσφατη την περσινή νίκη της ΑΕΚ με ανατροπή επί του Παναθηναϊκού με 2-1.

Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει σφυρίξει την εμφατική νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ με 4-1, στο Conference League του 2024.

Οι συμπατριώτες του, Κρίστιαν Γκίτελμαν και Κρίστιαν Ντιτς θα είναι βοηθοί του, ο Φλόριαν Εξνερ θα έχει ρόλο τέταρτου διαιτητή, ενώ στο VAR, θα είναι οι Σέρεν Στορκς και Πασκάλ Μίλερ.

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