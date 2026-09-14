Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός παρουσίασε τη λευκή εκτός έδρας φανέλα της ομάδας

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα εκτός έδρας φανέλα της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Σε αυτή, όπως και στην βασική -εντός έδρας εμφάνιση- κυριαρχεί η Ακρόπολη που βρίσκεται στο κέντρο της, ενώ το βασικό της χρώμα είναι το λευκό που πλαισιώνεται από πράσινες λεπτομέρειες.

«Από τη μέρα του αγώνα για κάθε μέρα», είναι η λεζάντα που επέλεξε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για να συνοδεύσει την ανάρτηση του στα social media, εμφανίζοντας τη λευκή φανέλα της ομάδας.

Οι πράσινοι είχαν ανακοινώσει και την εντός έδρας φανέλα με την Ακρόπολη, στην οποία κυριαρχεί το πράσινο χρώμα όπως πάντα.