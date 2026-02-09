Άνοδος για Στέφανο Τσιτσιπά και πτώση για Μαρία Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη του τένις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε μια θέση και βρίσκεται πλέον στο Νο 32, με τον Έλληνα πρωταθλητή να έχει πλέον 1.445 βαθμούς, στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, που ανακοινώθηκε σήμερα (09.02.2026).

Την ίδια στιγμή, η Μαρία Σάκκαρη υποχώρησε τρεις θέσεις και πλέον βρίσκεται 52η θέση με 1.110 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη της WTA.

Από εκεί και πέρα, αμετάβλητη έμεινε η πρώτη τριάδα της βαθμολογίας της ATP, με τον Κάρλος Αλκαράθ, να προηγείται πάντα με μεγάλη διαφορά (13.150) από τον Γιανίκ Σίνερ (10.300), ενώ το «βάθρο» ολοκληρώνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στις γυναίκες, η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται στη βαθμολογία της WTA, με την Ιγκα Σβιάτεκ να την ακολουθεί και την Ελένα Ριμπάκινα να παραμένει στην τρίτη θέση.

Η πρώτη δεκάδα της ATP

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.150 βαθμοί

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 10.300

3. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 5.280

4. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 4.605

5. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.405

6. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.950

7. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.940

8. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.835

9. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.560

10. Αλεξ Μπούμπλικ (Καζακστάν) 3.235

Η πρώτη δεκάδα της WTA

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.990 βαθμοί

2. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 7.978

3. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 7.523

4. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 6.680

5. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.423

6. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.103

7. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.731

8. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.267

9. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 3.205

10. Εκατερίνα Αλεξάντροβα (Ρωσία) 3.200