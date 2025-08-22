Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Οι βελγικές αρχές προχώρησαν σε 11 συλλήψεις οπαδών

Η ΑΕΚ πήρε την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τα πλέι οφ του Conference League, με την αναμέτρηση να σημαδεύεται όμως και από τα επεισόδια που υπήρξαν στο Βέλγιο, πριν και μετά την έναρξη του αγώνα.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν ένταση με οπαδούς της ΑΕΚ και υπήρξαν προσαγωγές μερικές ώρες προτού αρχίσει το ματς με την Άντερλεχτ, αλλά τα βελγικά Μέσα αποκαλύπτουν και συλλήψεις Βέλγων μετά το τέλος του αγώνα.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, μερίδα οπαδών της Άντερλεχτ προσπάθησε να κινηθεί εναντίον των φίλων της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας και τη σύλληψη 11 φίλων της βελγικής ομάδας.