Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα υποβληθεί σε μαγνητική στο γόνατο, μετά από τραυματισμό που υπέστη στο ματς των Μπακς με τους Λέικερς, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ESPN.

Δεν έφτανε η ήττα και η χυδαία επίθεση που δέχτηκε από Έλληνα οπαδό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε και έναν τραυματισμό στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Λέικερς. Ο “Greek Freak” προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ μετά από μία διεκδίκηση της μπάλας, στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά παρά τις ενοχλήσεις που ένιωσε συνέχισε να αγωνίζεται μέχρι το τέλος του αγώνα.

Bucks fans collectively hold their breath as Giannis falls awkwardly, but he gets up quickly 🙏🏽 pic.twitter.com/AfxNnRBpNX

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος του ESPN, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Γιάννης θα υποβληθεί προληπτικά σε μαγνητική στο γόνατό του έτσι να εξακριβωθεί αν υπάρχει πρόβλημα και ποιο είναι αυτό.

Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo is getting a precautionary MRI on his left knee, league sources tell ESPN. The MVP landed hard on the floor and tweaked the knee in second half of the loss to the Lakers Friday night, but stayed in the game.