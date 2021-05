Η επίδοση που κατέγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς τα ξημερώματα της Παρασκευής (14/5) τον έβαλε ξανά στα βιβλία της ιστορίας του ΝΒΑ, δίπλα σε πολύ «βαριά» ονόματα.

«Μυθικός» και με τη… βούλα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος στη νίκη των Μπακς επί των Πέισερς (142-133) πέτυχε 40 πόντους, 15 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 75% στα σουτ με 14/18! Κάπως έτσι ο «Greek Freak» έγινε ο πρώτος που πετυχαίνει μίας τέτοια επίδοση στο ΝΒΑ μετά τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ ο οποίος είχε καταγράψει 40-15-5 με 75% ευστοχία στις 30 Νοεμβρίου του 1988 και ταυτόχρονα ο πρώτος παίκτης των Μπακς που πετυχαίνει κάτι ανάλογο, μετά τον «θρυλικό» Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

The first player with 40/15/5 on 75% shooting since Charles Barkley on 11/30/88. pic.twitter.com/R4bh5HG3Tb