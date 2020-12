Αντετοκούνμπο: Στα «γαλανόλευκα» της Ελλάδας η γέφυρα του Μιλγουόκι (pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε το δέσιμό του με την πόλη του Μιλγουόκι, ανανεώνοντας το συμβόλαιό του με τους τοπικούς Μπακς και το ελληνικό “χρώμα” θα συνεχίσει να είναι το “κυρίαρχο” στην περιοχή.

Προς τιμήν του “Greek Freak” μάλιστα, η πόλη του Μιλγουόκι φωταγώγησε τη γνωστή γέφυρα Hoan με γαλανόλευκο φως, ώστε να θυμίζει την πατρίδα του, την Ελλάδα.

Η χαρά σε ολόκληρη την Πολιτεία του Γουισκόνσιν είναι τεράστια, αφού ο Αντετοκούνμπο προτίμησε μία μικρή αγορά των ΗΠΑ από τα “φώτα” άλλων Πολιτειών και μάλιστα τη φωτογραφία της γέφυρας ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό και ο ιδιοκτήτης των Μπακς, Άλεξ Λάσρι.

Just the news Milwaukee needed. The Greek Freak is here to stay and MKE is GLOWING right now! 😎

In celebration of @Giannis_An34 long-term commitment to the @bucks tonight the Hoan Bridge will reflect the colors of the Greek flag from dusk to 7 p.m. 💙

📸: @bucks #Bucks pic.twitter.com/4X4MA9kaHe

— Light The Hoan (@LightTheHoan) December 15, 2020