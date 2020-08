Ο “θρύλος” του ΝΒΑ, Σακίλ Ο’Νιλ, προσπάθησε να συγχαρεί στα ελληνικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν στο ΝΒΑ, προκαλώντας άφθονο γέλιο και το σάστισμα του Έλληνα σταρ των Μπακς.

“Σνικαριτίρια” ευχήθηκε σε…. άπταιστα ελληνικά ο Σακίλ Ο’Νιλ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, για το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν στο ΝΒΑ, σε live τηλεοπτική μετάδοση.”Σινκαριατέρια, είμαι πολύ περηφόνιος για σένια” ήταν η φράση του Σακ, με τον Γιάννη να την καταλαβαίνει -σχεδόν- με τη δεύτερη και τους συμπαρουσιαστές της εκπομπής να πειράζουν τον παλαίμαχο σταρ του ΝΒΑ, λέγοντάς του ότι τουλάχιστον πέτυχε τη μία λέξη, αφού ο “Greek Freak” τον ενημέρωσε ότι κατάλαβε μόνο τα “συγχαρητήρια”.

Giannis looked confused when @SHAQ tried to congratulate him in Greek 😭 pic.twitter.com/4G8HgfLI3P