Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ταϊρίκ Τζόουνς: Το ΑΣΕΑΔ ακύρωσε την ποινή του σέντερ του Ολυμπιακού

Δικαιώθηκε ο Ολυμπιακός και μηδενίστηκε η ποινή του Αμερικανού
Κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα τίθεται ο Ταϊρίκ Τζόουνς για τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη GBL, καθώς το ΑΣΕΑΔ έκανε δεκτή την προσφυγή των “ερυθρολεύκων” και ακύρωσε την ποινή που είχε επιβληθεί στον παίκτη.

Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού είχε τιμωρηθεί αρχικά με τρεις αγωνιστικές από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, για χειρονομία που είχε κάνει στο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο η απόφαση αυτή ανατράπηκε, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί χωρίς περιορισμούς στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, ο Ολυμπιακός έχει ήδη δώσει ένα παιχνίδι απέναντι στον Άρη, ενώ βάσει της αρχικής ποινής ο Τζόουνς θα απουσίαζε και από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, καθώς και από το πρώτο ματς των playoffs – κάτι που πλέον δεν ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι η τιμωρία είχε επιβληθεί για χειρονομία προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως «έργω εξύβριση» στην απόφαση του Αθλητικού Δικαστή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
287
195
136
103
100
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo