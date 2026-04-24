Ταϊρίκ Τζόουνς: Το ΑΣΕΑΔ ακύρωσε την ποινή του σέντερ του Ολυμπιακού

Κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα τίθεται ο Ταϊρίκ Τζόουνς για τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη GBL, καθώς το ΑΣΕΑΔ έκανε δεκτή την προσφυγή των “ερυθρολεύκων” και ακύρωσε την ποινή που είχε επιβληθεί στον παίκτη.

Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού είχε τιμωρηθεί αρχικά με τρεις αγωνιστικές από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, για χειρονομία που είχε κάνει στο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο η απόφαση αυτή ανατράπηκε, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί χωρίς περιορισμούς στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο διάστημα που μεσολάβησε, ο Ολυμπιακός έχει ήδη δώσει ένα παιχνίδι απέναντι στον Άρη, ενώ βάσει της αρχικής ποινής ο Τζόουνς θα απουσίαζε και από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, καθώς και από το πρώτο ματς των playoffs – κάτι που πλέον δεν ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι η τιμωρία είχε επιβληθεί για χειρονομία προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως «έργω εξύβριση» στην απόφαση του Αθλητικού Δικαστή.