Σάλο έχει προκαλέσει στην Αγγλία, η απόφαση του BBC να “παύσει” τον Γκάρι Λίνεκερ από την εκπομπή «Match Of The Day», μετά την κριτική του στην βρετανική κυβέρνηση.

Ο Λίνεκερ φέρεται να αρνήθηκε σε πρώτη φάση έναν… έλεγχο των αναρτήσεών του στα social media από το BBC, το οποίο και ανακοίνωσε ότι μέχρι να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές στο θέμα, ο Άγγλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και νυν σχολιαστής, δεν θα εμφανιστεί στην εκπομπή «Match Of The Day», την οποία παρουσιάζει από το 1999.

Οι αντιδράσεις είναι λοιπόν έντονες στην Αγγλία και ήδη οι συμπαρουσιαστές του, Ίαν Ράιτ και Άλαν Σίρερ, δήλωσαν ότι δεν θα δώσουν ούτε αυτοί το “παρών” στο πρόγραμμα του BBC, στηρίζοντας τον συνάδελφό του.

Μποϊκοτάζ εξετάζουν όμως και οι ποδοσφαιριστές της Premier League, με την Ένωση των παικτών να έχει συζητήσεις για να μην εμφανιστεί κανείς στις καθιερωμένες συνεντεύξεις πριν και μετά τους αγώνες στο BBC.

Latest

– Gary Lineker forced off air over refusal to apologise

– BBC plans MOTD without presenter/pundits

– Players talks with PFA over not doing MOTD interviews, Sky told

– Disquiet in BBC over perceived double standards re chair Sharp facilitating loan facility to Boris Johnson pic.twitter.com/yzZ056VLR5